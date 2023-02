Perugia, insulta una vigilessa in servizio: anziano sotto processo per oltraggio

Un 70enne perugino, difeso dall’avvocato Michele Iacomi, è finito davanti al giudice per oltraggio a pubblico ufficiale.

Secondo l’accusa l’uomo, incensurato, avrebbe “in luogo pubblico e in presenza di più persone”, offeso “l’onore e il prestigio” di un appartenente “al Corpo di Polizia municipale del Comune di Perugia nell’esercizio delle sue funzioni”, proferendo nei suoi confronti le frasi: “Capirei se questi soldi li intascassi tu, ma invece vanno al Comune, sei proprio una deficiente … sei una pezzente … no, io ti do del tu perché sei una pezzente, una deficiente e una str… io non ti do nessun documento perché sei una pezzente, tanto io e te ci rincontriamo … quella lì è una str…”.

I fatti sono avvenuti a Perugia il 19 settembre del 2019. Adesso le parti si sono ritrovate davanti al giudice per una possibile remissione di querela (con la quale si chiuderebbe il procedimento), a fronte di un risarcimento e al pagamento delle spese legali.