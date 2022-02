INVIATO CITTADINO Caccia all'odiatore di libri: il picconatore ha le ore contate

Il picconatore di piazza Morlacchi e di piazza IV Novembre ha (o dovrebbe avere) le ore contate. Prime ipotesi di individuazione. Gira anche una descrizione somatica credibile. In piena attività autorità inquirenti e Comune di Perugia.

“Piazza Morlacchi e adiacenze sono punteggiate da telecamere di ultimissima generazione. Sono dotate di una tecnologia che le mette in grado di rilevare anche particolari minimi, oltre alla fisiognomica della persona”, si dice convintamente. “Addirittura – aggiunge l’interlocutore – sono in grado di mostrarti se la persona ha la barba fatta in giornata o no. Tali sono gli ingrandimenti consentiti”. Dunque, calma e gesso. Il ritratto è già in mano di chi deve sapere.

Per tutta la giornata di ieri (grazie alle segnalazioni di PerugiaToday, riprese dalle testate locali) si sono tenute riunioni operative nelle sedi opportune. Mettendo insieme la descrizione del soggetto fornita dai testimoni oculari e i frame delle riprese, non è difficile pervenire all’identificazione.

D’altronde, la situazione è tale da richiedere interventi mirati, efficaci ed immediati. Non si può, infatti, escludere, che quella persona disturbata possa nuocere anche alle persone, oltre che alle cose.

Occhi elettronici puntati sugli esercizi commerciali di zona. Per beccare in flagranza di reato il picconatore di libri, la cui azione delirante ha messo in agitazione operatori commerciali e residenti dell’acropoli.

Poi, stamane, è stato rilevato il secondo attacco alle Paoline. Puntualmente registrato dalle numerose telecamere. Si tratterà di raccogliere il frutto degli occhi tecnologici per sbugiardare il bieco personaggio. Appena pubblicata la notizia, l’Inviato Cittadino ne ha parlato con l’assessore Luca Merli cui sta particolarmente a cuore il tema della sicurezza. Si è impegnato ad attivarsi ulteriormente sulla questione.

Intanto in città girano le prime voci sull’aspetto del personaggio: un individuo bassetto, dalla figura tozza e dallo sguardo eccitato. Già venerdì, da piazza Morlacchi era risalito per Via Maestà delle Volte verso piazza IV Novembre. Lo si vede spesso girellare senza meta. Raccontano che, nella giornata di ieri, è stato notato aggirarsi per l’acropoli brandendo un palo di ferro di quelli usati come dissuasori per delimitare marciapiedi con catenelle. Pare che lo battesse a terra con fare minaccioso, guardando i passanti con aria di sfida.

È possibile che sia stato usato proprio quel palo per sfondare le vetrine. Anche se c’è chi parla di piccozza o martellina da muratori con due lati, una tagliente ad ascia e uno a punta.

Come sia, saranno le telecamere a sbrogliare la matassa del corpo contundente utilizzato dall’odiatore di libri. Che dovrà essere ridotto a più miti consigli. Questo, non altro, chiedono i cittadini preoccupati.