Edifici abbandonati e occupati, operazione della Polizia da Fontivegge al centro storico

Stabili abbandonati e occupati abusivamente al centro dell'operazione che sta svolgendo, a Perugia, la Polizia di Stato.

Personale del Reparto Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche della Questura di Perugia, stanno effettuando controlli e verifiche, nell'ambito di un'operazione di contrasto e prevenzione di reati predatori, contro la persona ed il patrimonio, interessandosi anche dei quei fenomeni di degrado sociale ed ambientale costituiti dagli stabili in stato di abbandono.

I controlli fanno riferimento a edifici a Fontivegge, via dei Filosofi, via D'Andreotto e altre zone periferiche interessate dal fenomeno e vedono impegnati 6 equipaggi, 3 della Squadra Volante e 3 del Reparto Prevenzione Crimine, coordinati da un ispettore della Questura. I controlli sono stati estesi anche al centro storico e ai tanti scantinati trasfrmati in appartamenti o ai fondi occupati e utilizzati come ricovero notturno dai tanti sbandati per proteggersi dal freddo.