Forza la serratura e si accampa in un appartamento. Poi racconta una balla ai poliziotti. È successo a Perugia. Gli agenti - dopo l'allarme lanciato dal padrone di casa che era andato a fare delle pulizie - sono entrati e hanno trovato un 44enne, cittadino tunisino con diversi precedenti e irregolare sul territorio nazionale. L'uomo ha raccontato di aver ricevuto l’appartamento in affitto da un suo amico. Ha poi raccontato che, il giorno prima, aveva notato che qualcuno aveva sostituito la serratura, per questo motivo l’aveva forzata per entrare.

Il 44enne è stato denunciato per invasione di edifici e danneggiamento. L’Ufficio Immigrazione ha notificato all’uomo l’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato.