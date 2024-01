Truffatore con obbligo di dimora a Napoli trovato in "trasferta" a Città di Castello: denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno denunciato un 35enne, residente nel Napoletano, sottoposto all'obbligo di dimora nel suo comune di residenza.

Fermato per un controllo stradale, l'uomo, gravato da numerosi precedenti di polizia per vari reati tra i quali le truffe agli anziani, era anche sottoposto alla misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nel comune di Napoli, non ha saputo fornire alcuna spiegazione plausibile circa la presenza nel territorio tifernate. Per questo è stato denunciato per violazione della misura.

All'interno dell'auto è stata trovata anche una modica quantità di sostanza stupefacente che è valsa all'uomo una segnalazione alla Prefettura di Napoli quale assuntore di droghe.

Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare eventuali responsabilità dell’uomo in ordine ad alcune truffe e tentativi di truffe avvenute a danno di anziani recentemente nel territorio.