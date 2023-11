L'omicidio Kercher, un caso senza fine - Nuovo processo per Amanda Knox per le accuse a Lumumba. Mignini: "Non era indagata quando fu sentita"

La Cassazione ha accolto il ricorso di Amanda Knox contro la sua condanna a tre anni di reclusione per calunnia, per aver falsamente accusato dell’omicidio di Meredith Kercher, il suo ex datore di lavoro Patrick Lumumba.

Una decisione che arriva dopo il pronunciamento della Corte europea per i diritti dell’uomo che ha ritenuti violati i diritti di Amanda Knox attraverso le presunte pressioni degli investigatori per farla confessare. Amanda avrebbe fatto quelle accuse perché spaventata e, quindi, mancherebbe l'elemento soggettivo della calunnia. Si aprirà, quindi, un processo (un quarto grado di giudizio e l’undicesimo di questa vicenda) davanti alla Corte d’appello di Firenze per stabilire se calunnia è stata

Dottor Mignini, lei è stato il sostituto procuratore titolare dell’inchiesta (poi affiancato dalla collega Manuela Comodi nel processo), cosa è successo quella sera?

“Siamo alla sera del 5 novembre del 2007. Le indagini sull’omicidio di Meredith Kercher sono a 360 gradi, stiamo sentendo diverse persone e seguendo diverse piste, comprese quelle delle segnalazioni anonime. Io mi occupo di sentire le amiche inglesi di Meredith, mentre la Polizia ha già sentito Raffaele Sollecito, Amanda Knox, le inquiline delle due studentesse e i ragazzi che abitavano al piano di sotto. La sera del 5 novembre torno a casa dopo aver sentito le amiche che Meredith, appunto, quando mi chiama la Polizia per avvertirmi che voleva risentire Amanda e Raffaele a causa del loro comportamento inappropriato e per alcune incongruenze nei loro racconti. Se ci fossero state delle novità mi avrebbero chiamato. Quindi convocano lo studente pugliese e non Amanda. Verso le 4 del mattino mi chiamano per informarmi che Sollecito ha cambiato la sua versione, di fatto eliminando l’alibi di Amanda: ero solo a casa, lei non c’era ed è tornata alle 1.30, prima ho detto un sacco di caz… perché me lo ha chiesto lei)”.

E perché viene sentita Amanda Knox quella sera, anche se non era stata convocata?

“Quella sera Amanda è in Questura, non è stata convocata, è lì, come riferito da lei stessa perché tanto la chiamavano sempre quei giorni. Dopo le dichiarazioni di Sollecito Amanda viene sentita senza la mia presenza, in quell’ufficio dove secondo lei ci sarebbero state le pressioni. Le viene preso il cellulare e ci sono le chiamate e i messaggi con Patrick Lumumba, che era il suo datore di lavoro. In un messaggio è lui a dire ad Amanda di non andare al lavoro la sera dell’omicidio perché non c’è nessuno nel locale. Un altro pezzo della versione di Amanda, quindi, cade. I poliziotti però non conoscono Lumumba, non sanno chi sia e cosa abbia a che fare con la vicenda. Così chiedono ad Amanda chi sia quell’uomo, la incalzano ed è in quel momento che lei inventa una storia, che appare anche plausibile: lui è il suo capo, si è invaghito di Meredith, le chiede di poterla conoscere, si fa dare appuntamento a casa delle ragazze e, mentre Amanda rimane nel tinello, lui entra nella camera della vittima. Amanda racconta che aver sentito delle urla e dei colpi e dice ai poliziotti di aver capito che era stato Lumumba a uccidere la sua coinquilina. Questo avviene alle 3 di notte del 5 novembre”.

A questo punto cosa accade?

“Amanda, al momento, era persona informata sui fatti e viene sentita alla presenza dell’interprete, una funzionaria della Questura abilitata alla traduzione. Dopo le dichiarazioni di Sollecito e quelle di Amanda stessa cosa poteva fare la Polizia? Poteva accertare che aveva fatto dichiarazioni eteroindizianti, e non autoindizianti come sostiene la Corte di Strasburgo, fermarsi e aspettare il sostituto procuratore per continuare l’esame; oppure dire che si era autoaccusata e sospendere l’interrogatorio ex articolo 63. In quel caso avrebbero dovuto avvisare che era indagata per concorso in omicidio e che doveva nominare un difensore. Di questo nel verbale, però, non c’è traccia”.

Poi lei arriva in Questura, che succede?

“Mi vengono a prendere a casa e arrivo in Questura alle 4. I poliziotti mi ragguagliano sui fatti e poi vado da Amanda, la trovo in lacrime, quello che mi sembra un pianto liberatorio, consolata da un’agente. Amanda chiede di parlare con me, ma mancavano gli avvisi di cui sopra, così le dico che può fare delle dichiarazioni spontanee, che non è un interrogatorio, che io non avrei fatto domande e non l’avrei interrotta nel suo racconto. Lei accetta, ma non dice che è stato Lumumba a uccidere, afferma che lei era lontana dalla camera di Meredith, che ha sentito le urla e dei rumori e, raccontando, si porta le mani chiuse a pugno alle orecchie, colpendosi più volte, spaventata. A quel punto sospendo tutto, studio tutte le dichiarazioni e alle 8 del mattino dispongo l’iscrizione nel registro degli indagati di Raffaele Sollecito, Amanda Knox e Patrick Lumumba. Vorrei ricordare anche che Amanda ha rifiutato la nomina di ben due difensori d’ufficio quella sera, non voleva l’avvocato neanche quando sonos tati svolti i test sull’assunzione di droga e per la perquisizione”.

Come si spiega la decisione della Corte di Strasburgo?

“Posso dire di aver molto rivalutato la magistratura italiana dopo aver letto le motivazioni della Corte di Strasburgo. I giudici hanno ignorato le dichiarazioni di Sollecito e considerato che Amanda fosse già indagata quando è stata sentita dalla polizia. Quando Amanda Knox fa la calunnia contro Lumumba non c’erano i presupposti per indagarla, avendo fatto dichiarazioni eteroindizianti. Non si poteva sapere in quel momento che stava facendo una calunnia. Dopo sì. È questo che la Corte non ha considerato. Amanda, quindi, è stata sentita da me come persona informata sui fatti. Solo dopo le 8 di mattina diventa indagata”.

Con la riforma Cartabia è stato introdotto l’articolo 628 bis del Codice di procedura penale che consente la riapertura di un processo per per eliminare gli “effetti pregiudizievoli” derivanti da una violazione dei diritti dell’imputato. Siccome il sistema italiano non prevede la reformatio in peius, cioè più afflittiva per chi ha fatto appello rispetto alla precedente, cosa pensa che accadrà a Firenze?

“La Cassazione poteva annullare senza rinvio, aprendo la strada alla richiesta di risarcimento da parte di Amanda per ingiusta detenzione. Con il rinvio invece avremo un nuovo processo che dovrà accertare se vi sono state anomalie giudiziarie che hanno condizionato il processo. La Corte riaprirà il dibattimento, richiamando testimoni, investigatori, parti offese e parti civili, Amanda e Raffaele. E dalle testimonianze potrebbero nascere ulteriori filoni, dalla falsa testimonianza ad una nuova calunnia. Oppure non verrà riaperto il dibattimento e si arriverà a una sentenza. Con nuovo ricorso in Cassazione. Vorrei ricordare, in conclusione, che la Corte di Strasburgo non ha concesso l’appello allo Stato italiano e non ha consentito la partecipazione di Patrick Lumumba che era parte offesa nel delitto di calunnia”.