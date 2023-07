Piano asfalto a Perugia, altri dieci chilometri da mettere in sicurezza: ecco la mappa delle vie e strade

Aggiornato con altri tre stralci il Piano per il nuovo asfalto sulle strade perugine. I lavori sono stati presentati dall'assessore Otello Numerini che ha ottenuto il via libera della Giunta: si tratta di un progetto esecutivo da 3 milioni di euro per l’adeguamento e la ripavimentazione di tratti di strade cittadine in condizioni difficili. Saranno effettuati interventi per un totale di 10 chilometri lineari articolati in tre lotti.

Il primo lotto (3.404 metri lineari) include strada Ponte Felcino-Ponte Pattoli (520 ml); via Maniconi (445 ml); strada dei Bracceschi (1.185 ml); via del Pino (565 ml); via Eugubina (600 ml).

Il secondo lotto (3.172 ml) comprende via dei Priori, via San Francesco, via Pascoli (795 ml); via Antinori (145 ml); via Madonna Alta (600 ml); via Caravelle, via Colombo, via Caboto (857 ml); via dell’Acacia (530 ml); Piaggia Colombata (245 ml).

Il terzo lotto (3.295 ml) riguarda, infine, via Enrico Dal Pozzo (525 ml); via delle Fascine (ml 705); via Dottori (515 ml); via Bixio (640 ml); via Pinturicchio (290 ml); via Tuderte (620 ml).

"Prosegue senza sosta l'impegno dell'amministrazione comunale volto a riqualificare la rete viaria cittadina - ha dichiarato l’assessore Numerini -. Con lo stanziamento di quest’anno, che arriverà nel complesso a 3,2 milioni, le risorse investite per il risanamento delle strade in quattro anni di consiliatura salgono a più di 14 milioni". Sono in via di definizione anche altri interventi. Il complessivo piano strade del Comune di Perugia sarà presentato a breve in conferenza stampa.

LAVORI FATTI O IN ESECUZIONE

Negli ultimi giorni, attraverso il cantiere comunale, il piano dei ripristini e i patti di collaborazione, sono stati eseguiti interventi in via del Tegolaro, in via Bagno del Cardinale e in via Sambuca. Sono inoltre in corso lavori in via Rossini, mentre inizieranno nei prossimi giorni anche in strada

Monteverde e in strada San Galigano-Rimbocchi.