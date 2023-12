Nuovo piano manutenzione straordinario per gli impianti sportivi a Perugia. Pastorelli: "Strutture più moderne ed efficienti2

Nuovo piano per la manutenzione straordinaria e nell’adeguamento normativo di impianti sportivi di proprietà investendo 195mila euro. La giunta ha infatti approvato un progetto esecutivo per una serie di interventi che nel complesso puntano al recupero della piena fruibilità e funzionalità di alcuni impianti cittadini ai fini del miglioramento e ampliamento dell’offerta sportiva. “Si tratta di opere che, a seconda dei casi, potranno migliorare l’accessibilità per atleti e spettatori, consentire la messa in sicurezza delle aree e l’ottimizzazione gestionale dei centri sportivi, adeguare le strutture alla normativa antincendio oppure migliorare le pavimentazioni stradali e le coperture" ha spiegato l’assessore allo sport, Clara Pastorelli "Un ulteriore sforzo dell’amministrazione per preservare e potenziare il vasto patrimonio edilizio

sportivo della città costituito da oltre 70 impianti”.