Nuovo logo, ma resta costante la mission dell’Associazione Porta Eburnea. Parla il presidente Barboni

Un logo nuovo di zecca, linguaggi snelli e funzionali, ma resta costante la mission dell’Associazione Rione di Porta Eburnea. Parla il presidente Giancarlo Barboni. “Prima di tutto – sostiene – occorre migliorare le capacità di comunicazione, allo scopo di poter adeguatamente informare e meglio raggiungere le persone. Specie in un momento come l’attuale, con le difficoltà di incontrarsi di persona”. Intanto è stato dato un nuovo taglio alla veste grafica, logo in primis, con presentazione alla città. Poi, il necessario potenziamento della pagina su Facebook, oltre all’apertura di nuovi canali social Instagram e YouTube.

Per farne cosa? “L’intento immediato è quello di utilizzare i canali per riproporre, ad iniziare da questi giorni di festività, una selezione delle fortunate conferenze, registrate nel 2018, sulla storia di Perugia”.

Quali le finalità? “Fondamentalmente, dare gambe al desiderio di trasmettere alla cittadinanza un messaggio di speranza per il futuro”.

Che altro? “Far compagnia alle persone nelle lunghe giornate passate in casa”.

Con quali prospettive? “Essere pronti a ripartire appena possibile, nel frattempo migliorati ed accresciuti nelle capacità relazionali e comunicative”.

Insomma, dall’Associazione del quartiere con l’elefante, la volontà di procedere decisamente, a testa bassa. Testardamente. Come la creatura con la proboscide. Che ora appare, insieme alla classica torretta, in forma accattivante e stilizzata. Moderna, insomma.