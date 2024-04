Picchiato e rapinato sotto casa, ma il racconto di vittima e testimone non coincidono: processo da rifare

La vicina assiste alla rapina dal balcone di casa, ma per la Cassazione alcuni elementi probatori vacillano e rimanda alla Corte d’appello di Perugia per un nuovo giudizio.

I due imputati, marocchini di 49 e 37 anni, sono stati condannati per rapina aggravata e lesioni personali aggravate alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa il primo, 3 anni e 2 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa il secondo. Secondo l’accusa i due "... al fine di procurarsi un ingiusto profitto, s'impossessavano del portafogli appartenente a Sergio Lustri, contenente, tra l'altro, la sua carta d'identità e la somma di 70 euro, che sottraevano al proprietario dopo averlo colpito con calci e pugni ..." in tal modo "... cagionandogli lesioni personali giudicate guaribili in giorni 6".Ad incastrarli la testimonianza di una donna, una vicina di casa dei due, che si era affacciata al balcone sentendo le urla della vittima.

Secondo il difensore dei due imputati, però, nel dibattimento sarebbe emerso, ma non preso in considerazione, che la testimone”non aveva affatto assistito all'episodio e pertanto non aveva potuto riconoscere i due rapinatori che non poteva aver visto dalla porta di ingresso che affaccia sul corridoio interno e non già sulla strada”. Nel ricorso per Cassazione si sottolinea anche l’incongruenza tra le dichiarazioni della vittima e della testimone circa “l'impossibilità, per la vittima, aggredito alle spalle e senza alcuna interlocuzione, di comprendere che si trattava di due marocchini”. Per la difesa, infine, non corrispondevano neanche gli orari della presunta aggressione: per la vittima nel primo pomeriggio, per la testimone più tardi. L’unico elemento certo, ma non fondamentale, il possesso da parte di uno dei due imputati di 70 euro, proprio la cifra sottratta alla vittima.

Per il giudici di Cassazione, però, la ricostruzione della difesa è corretta e hanno così annullato la sentenza e disposto un nuovo giudizio davanti alla Corte d’appello di Perugia.