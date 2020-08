Nuovi lavori sul Raccordo: chiusura degli svincoli di Prepo, San Faustino e Madonna Alta

Nuovi cantieri e nuove chiusure di importanti svincoli sul Raccordo Perugia-Bettolle. Per sanare buche ed avallamenti, con un nuovo strato di manto stradale, l'Anas ha comunicato che "è prevista la chiusura al traffico del R.A. 6 Bettolle – Perugia, dal km 56+000 al km 51+588, in carreggiata ovest (direzione Bettolle), su tutte le corsie a partire dalle ore 12:00 del 25 agosto fino alle ore 06 del 31 agosto".

La circolazione stradale verrà deviata sulla carreggiata est direzione Ponte San Giovanni, con doppio senso di circolazione nel tratto interessato. Saranno chiuse le rampe di uscita e ingresso dello svincolo di Prepo della carreggiata ovest (direzione Bettolle). Il traffico proveniente da Ponte San Giovanni e diretto a Perugia - Prepo dovrà utilizzare lo svincolo di Piscille. Chiuse anche le rampe di uscita e ingresso dello svincolo di San Faustino della carreggiata ovest (direzione Bettolle).

Il traffico proveniente da Ponte San Giovanni e diretto a Perugia-SanFaustino proseguirà fino allo svincolo di Ferro di Cavallo al km 50+900, dove invertirà la marcia per poi uscire al successivo svincolo di San Faustino in carreggiata est (direzione Ponte San Giovanni). Disposta, infine, la chiusura della rampa di uscita dello svincolo di Madonna Alta al km 51+950 della carreggiata ovest (direzione Bettolle). Il traffico proveniente da Ponte San Giovanni e diretto a Perugia-Madonna Alta proseguirà fino allo svincolo di Ferro di Cavallo al km 50+900, dove invertirà la marcia per poi uscire allo svincolo di Madonna Alta in Carreggiata Est (direzione Ponte San Giovanni).