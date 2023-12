Maltrattamenti e lesioni, Rudy Guede con il braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento

Rudy Guede è stato raggiunto da un provvedimento che gli vieta di avvicinarsi a meno di 500 metri dalla ex compagna. Il 36enne ivoriano, scarcerato per fine pena dopo la condanna per l’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, deve rispondere di maltrattamenti, violenza e lesioni personali nei confronti della ex compagna 23enne.

Lo riporta un lancio di agenzia AdnKronos che riporta anche l’applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile su mandato del procuratore di Viterbo Paolo Auriemma.