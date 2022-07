La polizia si rafforza: nuovi agenti per Questura di Perugia

Nuovi agenti per la Questura di Perugia. Il Questore Giuseppe Bellassai, annuncia la nota, ha dato il benvenuto a 21 nuovi poliziotti assegnati dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Alcuni di loro sono agenti in prova che, nei giorni scorsi, hanno prestato giuramento presso le Scuole della Polizia di Stato situate sul territorio nazionale, tra le quali l’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto, al termine del 216esimo corso di formazione per Allievi Agenti. Gli altri agenti provengono da vari reparti situati sul territorio.

I nuovi poliziotti, scrive la polizia, "contribuiranno a rafforzare le attività di prevenzione e controllo del territorio ed a potenziare i molteplici servizi a favore delle collettività della Questura di Perugia e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Assisi, Città di Castello, Foligno e Spoleto".