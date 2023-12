"Da soli non ce la facciamo: richieste in aumento": il grido della Caritas sulla gestione dei poveri. Lanciata la raccolta fondi di Natale

"Le richieste aumentano, i numeri sono diventati ingestibili, non ce la facciamo più": l'analisi sulle nuove povertà porta la firma di Don Marco Briziarelli che ha non voluto nascondere la sua preoccupazione per la mancanza didall'inflazione sui prodotti alimentari. L'analisi di Don Matteo equivale ad un grido di aiuto rivolto "a tutte le istituzioni, a tutte le imprese, a tutti i privati benefattori, a tutti gli uomini- a tutte le donne, a tutte le parrocchie, a tutte le persone che possono donare, scegliere di condividere e rispondere a questo grido. Il grido del povero è un grido che non possiamo non ascoltare".

Un grido per oltre 3mila famiglie, la meta delle quali italiane e di questa metà sono anziani con pensioni al . "Oggi, come non mai, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti – è l’appello accorato dello stesso don Marco –, del tuo “Sì”, affinché anche tu possa aiutarci ad accompagnare e a sostenere le oltre 3.000 famiglie che in questo momento bussano alle nostre porte per chiedere aiuti per le bollette, per gli affitti, per la spesa, per la scuola, per le cure mediche, per le visite specialistiche e per accedere ai presidi sanitari». Per raccogliere i fondi è stata lanciata dalla Caritas con i ritratti di persone povere, sole e in difficoltà che vivono tutti i giorni Perugia cercando un posto dove dormire e un pasto caldo.

Come poter sostenere questa campagna e tutti i progetti della Caritas diocesana? È possibile effettuare un bonifico intestato a: Fondazione di Carità San Lorenzo; IBAN: IT30P0344003000000000161500; Causale: Erogazione liberale. Nel sito www.caritasperugia.it/dona-ora/ si trovano tutti gli altri modi per sostenere le opere della Caritas diocesana. Da precisare che la Fondazione di Carità San Lorenzo Onlus è l'ente operativo della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve. Tutte le offerte sono deducibili/detraibili secondo il proprio regime fiscale.

"Negli ultimi tre anni abbiamo dato fondo a tutte le nostre risorse, impegnandoci pienamente nella lotta al contrasto alle povertà con tutti i mezzi a nostra disposizione sia economici sia umani nelle tante ore di tanti volontari che hanno donato il loro tempo. Abbiamo bisogno di un aiuto e di un accompagnamento da parte di tutti".

NESSUNO RESTI ESCLUSO - "Questo grido ai perugini giunge più forte a Natale – precisa il direttore della Caritas –, perché è un momento nel quale ci ritroviamo, chiamati a riscoprire il valore umano e cristiano della relazione, a scoprire anche che c’è più gioia nel dare che nel ricevere. Nessuno resti escluso dalla gioia del Natale, nessuno resti escluso dalla possibilità di un abbraccio, di uno sguardo per il quale papa Francesco ci ricorda che non dobbiamo più ignorare".