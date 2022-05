NUOVE APERTURE | Centro storico Shinto Perugia cambia pelle, ma non la sua essenza: nasce Muta... cibo, musica e arte

Shinto Perugia cambia pelle ma non la sua anima. In città arriva Muta, naturale evoluzione del locale che ha saputo creare un nuovo moderno concetto di lifestyle che mescola insieme cibo di qualità, creatività, sperimentazione musicale. Credendo fortemente nel potere del mutamento il Gruppo Castaldo ha deciso di "salutare" Shinto per abbracciare un nuovo progetto ancora più forte, ancora più identitario e ancora più internazionale. L'obiettivo: portare un po' di Napoli e dell’orgoglio imprenditoriale proprio del gruppo in tutto il mondo. Il tutto confermando la scelta del centro storico di Perugia come sede del rinnovato ristorante in via Mazzini.

Muta Perugia verrà presentato alla città Giovedì 26 maggio con una restart ceremony alla presenza di ospiti del mondo dell’imprenditoria, dello sport e del

giornalismo. La formula sarà sempre la medesima che in questi anni è riuscita a convincere tutti del fatto che Shinto fosse qualcosa che prima non c’era, capace di fondere in un unico luogo sperimentazione gastronomica, artistica e musicale. Non un ristorante, non un club, ma molto di più.

La trasformazione di Shinto Napoli e Shinto Perugia, due luoghi magici diventati il riferimento del food e dell'entertainment di queste due città, in Muta sarà inoltre accompagnata dalla nuovissima apertura di Muta a Mikonos il prossimo 9 giugno, alla quale seguiranno quella di Milano, Parigi, Ibiza e Londra. Un unico concept ma senza confini!