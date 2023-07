Nuova truffa su WhatsApp, l'allarme della polizia postale

Attenzione a messaggi strani e a nuovi numeri di telefono, potrebbe essere una truffa. La polizia postale sta mettendo in guardia la popolazione da una nuova potenziale truffa online via messaggi di testo o via WhatsApp. Nello specifico, a messaggi che dicono: "Ciao mamma, il cellulare è rotto. Questo è il mio nuovo numero. Mi mandi un messaggio?".

Le autorità invitano a diffidare dai messaggi del genere e di non mandare dati o numeri telefonici. Questo perché potrebbe trattarsi di una truffa per estorcere denaro, chiedere la ricarica di una carta prepagata o le credenziali per accedere al conto corrente.