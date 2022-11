La Nuova Monteluce dal flop alla ripartenza. La Presidente Tesei fa il punto sui cantieri, trasferisce la Casa Salute e lancia appello a investitori

Prima il salvataggio del progetto Nuova Monteluce (su cui francamente dopo il flop vendite, ditte non pagate e fallimento fondo non ci credeva nessuno) con l'approdo del fondo nazionale più importante per rilanciare progetti caduti in disgrazia, poi l'accordo con aziende e fornitori, ora l'assemblea ufficiale per il passaggio di consegne e l'approvazione degli schemi per la riapertura dei cantieri. Il rilancio del quartiere di Perugia dopo il trasferimento di Università e Ospedale a San Sisto è ufficialmente ripartito. Obiettivo della Giunta regionale della Presidente Tesei: il primo lotto dei lavori, su viabilità e parcheggi, parta a gennaio.



Continuano ad arrivare solo buone notizie per Perugia, le aziende locali e i cittadini di Monteluce dopo il salvataggio del progetto fortemente voluto dalla Presidente Donatella Tesei anche per dimostrare, a livello politico e amministrativo, la differenza tra centrodestra e centrosinistra; quest'ultimi (da Locchi a Boccali fino ad arrivare alla Marini) erano stati gli ideatori del progetto annunciato come esempio di riqualificaziine di un quartiere per tutto il Paese ma poi stra-fallito mettendo sul lastrico decine di piccole imprese locali che avevano portato avanti lavori senza intascare tutto il dovuto.



Il nuovo punto su Monteluce era stato richiesto dal gruppo regionale della Lega a firma di Pastorelli e Fiorelli: "Va ricordato che il valore immobiliare di circa 50 milioni di euro messo inizialmente dalla Regione, dal 2019 ha valore pari a zero. Un peso importante sulla finanza della nostra Regione. Questo ha portato ad uno spopolamento di quel quartiere, senza dimenticare che le aziende che hanno lavorato in quel comparto non erano state pagate. Il lavoro della Giunta è stato preziosissimo che ha portato soggetti di primo piano a interessarsi del problema. Oramai dovremmo essere al momento della riapertura dei cantieri. Siamo finalmente di fronte a una svolta importante per il comparto per questo chiediamo alla Presidente di fare il punto sui tempi".



La presidente Donatella Tesei, in aula per il consiglio regionale, ha confermato che “il salvataggio di Monteluce è stato finalmente realizzato e porterà

Monteluce ad una nuova vita grazie a lavori per 12 milioni di euro". "Adesso aspettiamo l’assemblea dei quotisti, con la possibile staffetta tra Bnp e Prelios. Spero che il primo lotto dei lavori, su viabilità e parcheggi, parta a gennaio. E nel 2023 ci aspettiamo lavori su tutti i comparti. Noi confermiamo l’interesse per la Casa della salute, per realizzarla a Monteluce, e quindi siamo in attesa della reciproca volontà di vendita da parte del gestore": ha spiegato la Presidente. Ma la Regione sta continuando a lavorare per il dopo fine cantiere: ovvero portare investitori, imprenditori e servizi essenziali istituzionali.



a incontrare stakeholders interessati allo sviluppo dell’area. Tutti dovremmo sostenere l’interesse per questa aria. Lo straordinario sforzo fatto dalla Regione per chiudere un’operazione complicatissima non potrà diventare opera stabile senza che Perugia e tutta l’Umbria credano e investano su Monteluce. Non volevo permettere che nel capoluogo regionale restasse una ferita così devastante. Sta a tutti noi sostenere questa impresa, accompagnare questo percorso di rilancio complessivo dell’area. Oggi abbiamo realizzato un sogno”. Il sogno in verità è ancora da scrivere, diciamo che il sogno è ripartito e Monteluce torna ad essere un cantiere che può produrre ricchezza e futuro.