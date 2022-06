Nuova attività in centro, arriva il fast-food con sala giochi per i giovani: niente super-alcolici, shottini e vino

Una nuova attività ha aperto i battenti a Perugia, in centro storico, nei locali dell'ex Luna bar Ferrari, accanto al Ristorante Ferrari. Happy Corner coniugherà food & games, ovvero cibo e giochi, rivolgendosi ai più giovani, ma dove anche gli adulti possono trovare momenti di relax. Ci saranno sale per il fast food e altre sale riservate per giochi da tavolo e non solo per ritrovare una socialità d’altri tempi.

Il menù previsto: hamburger, patatine fritte, poke bowl, pollo fritto e croccante. Gran parte delle materie prime arrivano da produttori locali. Niente superalcolici da servire ma solo bibite analcoliche. Unica concessione è fatta con in menù una birra leggera e a bassa gradazione, birra chiara alla spina che è vietata comunque ai minori di 18 anni. Tutto ordinabile elettronicamente con un dispositivo touch screen all’ingresso, come nelle grandi catene di fast food, e a prezzi accessibili. Il nuovo locale permetterà sette nuove assunzioni e tutti i giovanissimi.