Nullo l'accordo del 2019 tra Comune e Coop sull'ex zuccherificio di Foligno

Nullo l’accordo del 2019 tra Comune di Perugia e Coop Centro Italia del 31 gennaio 2019 avente ad oggetto l’Ambito urbano di trasformazione n. 1 denominato “Il Campus”.

Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria analizzando la richiesta di inadempimento da parte del Comune di Foligno degli obblighi assunti con la società della grande distribuzione.

Secondo i giudici amministrativi “non è revocabile in dubbio la difformità dell’assetto dell’area definito dalle parti nell’Accordo del 2019 rispetto alle originarie previsioni del piano particolareggiato” che prevedeva “l’espropriazione del terreno di proprietà della società Magazzini Gabrielli” da destinare a “verde pubblico senza possibilità di ospitare alcuna struttura da destinare ad attività commerciale o a finalità lucrative, con connessa traslazione delle cubature esistenti nell’area di proprietà di Coop”. Un assetto che sarebbe stato modificato “nell’Accordo del 2019, per cui a seguito della creazione del sub comparto sarebbe venuta meno l’espropriazione e la demolizione del capannone nell’area ‘B’ di proprietà della Magazzini Gabrielli – con inevitabili riflessi sulla classificazione a verde pubblico della relativa area – con la previsione dello sfruttamento sull’area ‘A’ solo della capacità edificatoria ammessa nell’area medesima e non anche quella proveniente dall’area ‘B’, con sostanziale riduzione sia delle volumetrie sfruttabili dall’operatore privato che delle opere di urbanizzazione da realizzare”.

Secondo la giustizia amministrativa la finalità dell’accordo del 2019 era “pertanto di addivenire, attraverso un utilizzo elusivo del sub comparto ... ad una finalità non consentita dalla disposizione richiamata, ossia pervenire ad una sostanziale variazione del precedente piano decaduto, discostandosi dagli elementi essenziali dello stesso”. Scostamento che si sarebbe potuto realizzare solo “mediante l’approvazione di un nuovo piano particolareggiato a valle di una variante alla previsione di P.R.G. relativa al comparto urbanistico denominato Il Campus”, comparto consistente “in una vasta area di oltre 63.000 metri quadrati ove era ubicato un opificio dismesso destinato a zuccherificio, classificata nel P.R.G. come ‘Ambito di trasformazione’ destinato a insediamenti residenziali, commerciali, pubblici esercizi e servizi, uffici, verde e parcheggi pubblici”.

Nella sentenza i giudici del Tar sostengono “il rigetto della domanda introdotta con il ricorso principale n.r.g. 680 del 2021, non potendo essere risarcito alcun danno discendente dall’asserito inadempimento di un accordo nullo ab origine”, mentre accogliendo la domanda riconvenzionale ne “discende l’improcedibilità del ricorso n.r.g. 426 del 2022, non residuando alcun interesse in capo al Comune all’accertamento della risoluzione dell’accordo già dichiarato nullo”.