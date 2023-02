Figlie promesse spose a due sconosciuti: padre e madre davanti al giudice per il matrimonio combinato

Il matrimonio combinato è un’usanza che non esiste più in Italia, o almeno così parrebbe, visto che la Procura di Perugia ha indagato due genitori per il reato di costrizione o induzione al matrimonio.

I due, serbi domiciliati in un comune della provincia di Perugia, avrebbero promesso le loro due figlie, una delle quali minorenne, a un kosovaro e un bosniaco residenti all’estero. Le giovani erano riuscite a scappare e chiedere aiuto ai servizi sociali e ai Carabinieri.

La Procura di Perugia contesta ai genitori di essersi “approfittati delle condizioni di inferiorità fisica e psichica” della figlia minore e di aver “abusato delle relazioni familiari” per imporre i matrimoni.

Per entrambe le figlie avevano pianificato tutto, comprese le feste di fidanzamento con parenti e amici. Propositi che erano stati ostacolati per l’insorgere dell’epidemia di Coronavirus e per la fuga delle giovani. Per l’accusa, però, i due genitori avrebbero continuato a pianificare le nozze in attesa di tempi migliori.

L’udienza preliminare doveva tenersi oggi davanti al gup, ma è stata rinviata su richiesta delle difesa per valutare riti alternativi come l’abbreviato o il patteggiamento.

Le due giovani sono assistite dall’avvocato Sara Pasquino.