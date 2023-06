Matrimonio combinato con due sconosciuti, le figlie fuggono e denunciano: genitori a giudizio

Rinviati a giudizio i genitori di due ragazze per avere tentato di combinare un matrimonio con due persone che le giovani non avevano mai visto prima.

I due, serbi domiciliati in un comune della provincia di Perugia, avrebbero promesso le loro due figlie, una delle quali minorenne, a un kosovaro e un bosniaco residenti all’estero. Le giovani erano riuscite a scappare e chiedere aiuto ai servizi sociali e ai Carabinieri.

La Procura di Perugia contesta ai genitori di essersi “approfittati delle condizioni di inferiorità fisica e psichica” della figlia minore e di aver “abusato delle relazioni familiari” per imporre i matrimoni.

Per entrambe le figlie avevano pianificato tutto, comprese le feste di fidanzamento con parenti e amici. Propositi che erano stati ostacolati per l’insorgere dell’epidemia di Coronavirus e per la fuga delle giovani. Per l’accusa, però, i due genitori avrebbero continuato a pianificare le nozze in attesa di tempi migliori.

Il giudice per l’udienza preliminare ha rinviato a giudizio padre e madre. Il processo inizierà a marzo davanti al giudice monocratico del Tribunale penale di Perugia.