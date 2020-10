Matrimonio combinato con una italiana per ottenere la cittadinanza: denunciata coppia fasulla

Matrimonio combinato per ottenere la cittadinanza, ma il personale dell’Ufficio immigrazione del Commissariato di Polizia di Città di Castello si accorge che qualcosa non torna e scopre il raggiro.

Durante la normale attività di acquisizione pratiche relative alla regolarizzazione di cittadini stranieri sulla loro posizione giuridica nel territorio nazionale, gli agenti hanno riscontrato e poi trovato conferma, attraverso l'attività di indagine a carico di una donna italiana classe 1967, che le dichiarazioni che aveva rilasciato, sulla stabilità del legame sentimentale con un marocchino di 30 anni, erano false: i due non convivevano e non avevano alcuna relazione.

Da qui la denuncia per false dichiarazioni all'ufficiale di stato civile per un matrimonio combinato che avrebe portato la regolarizzazione per l'uomo, in cambio di denaro per la donna.

Entrambi sono stati denunciati.