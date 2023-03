Tecnici radiologi novax sospesi dal lavoro e senza stipendio chiedono i danni all'Ordine professionale

Gli obblighi vaccinali e le omissioni sono ancora al centro di ricorsi e procedimenti davanti alla giustizia. In questo caso a ricorrere al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria sono alcuni tecnici sanitari dei laboratori di radiologia, contro il proprio ordine professionale con la contestazione delle sanzioni disciplinari per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale.

Con il ricorso si chiede l'annullamento del provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione a seguito del “mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, ove applicabile con riguardo alla dose di richiamo”, con sospensione “efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine professionale territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.

Sospensione che prevede anche lo stop alla retribuzione “né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Da qui la richiesta da parte dei tecnici anche del risarcimento da parte dell’Ordine “di tutti i danni subiti e subendi ingiustamente arrecati alla ricorrente a seguito dell’illegittima sospensione dall’esercizio della professione”.

I giudici amministrativi, però, non hanno potuto decidere perché è intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito la competenza sulla sospensione per inottemperanza agli obblighi vaccinali al giudice ordinario e non più ai Tar, con assegnazione “alle parti il termine di 30 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione”.