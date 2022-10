A sei anni dal terremoto del Centro Italia, ricostruita la cripta della Basilica di San Benedetto. "Ricostruzione privata avanza"

Si è svolta stamattina alla 7,40 la commemorazione del IV° Anniversario del Sisma del 30 ottobre, con un momento di preghiera e riflessione guidato dall’ Arcivescovo di Spoleto-Norcia Mons. Renato Boccardo, all’interno della cripta della Basilica di San Benedetto ricostruita, insieme ad una delegazione del Monastero di San Benedetto in Monte con il Priore Padre Benedetto Nivakoff.

“Una grande emozione oggi commemorare l'anniversario del sisma dalla cripta della Basilica di San Benedetto ricostruita. Un altro segno concreto e reale che la ricostruzione procede. Insieme alla Soprintendenza e al MiC stiamo definendo le modalità di fruizione di questo sito, compatibilmente con le esigenze del cantiere, affinchè tutti i nursini possano averne accesso e riappropriarsi così di un luogo che rappresenta la nostra storia, l' identità e la cultura della città” ha detto il Sindaco Alemanno.

All'inaugurazione della cripta ricostruita erano presenti il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, alla prima uscita pubblica, insieme al Sindaco di Norcia Nicola Alemanno, al Commissario Straordinario Giovanni Legnini, alla Presidente della Giunta Regionale Donatella Tesei, alla Presidente del Capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio-

Dall'amministrazione comunale fanno sapere che la ricostruzione privata procede senza intoppi ed stato raggiunto l'obiettivo della presentazione del 50% delle pratiche attese. "Non dobbiamo fermarci – ha continuato il sindaco di Norcia - c'è ancora lavoro da fare ma alimentato da consapevolezza, fiducia e speranza nel futuro. E' significativo che la prima visita ufficiale del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano sia avvenuta proprio a Norcia. Ad egli abbiamo rappresentato la situazione al momento, un esperienza che non dobbiamo interrompere perché vede impegnati una serie di attori, dal Governo Commissario, Protezione Civile, Regioni e Sindaci che è ormai rodata in un' azione corale che continua a lavorare, guardando anche in prospettiva. La redazione del Testo Unico per la Ricostruzione, ad esempio che è alle ultime limature – prosegue - va proprio in questa direzione e rappresenterà una base per poter affrontare le emergenze che il nostro Paese è chiamato spesso ad affrontare mettendo così a disposizione le nostre esperienze”,