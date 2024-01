Assalto all'ufficio postale, pistola in faccia ai dipendenti: rapinatore catturato

Assalto all'ufficio postale, rapinatore catturato. È successo a Norcia intorno alle 13 di mercoledì 17 gennaio. L'uomo, un 57enne del posto, ha fatto irruzione nell'ufficio postale con un passamontagna e una pistola - solo dopo risultata giocattolo e priva del tappo rosso - ed è riuscito a rubare 1.200 euro in contanti per poi scappare per le vie del centro.

I dipendenti di Poste lo hanno inseguito e indicato ai carabinieri l'edificio dove l'uomo si era nascosto.

I militari sono riusciti a individuarlo e catturarlo, sequestrando anche la refurtiva, la pistola e il passamontagna. Arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Spoleto, sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.