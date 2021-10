Ricostruzione in Valnerina, scoperti due cantieri irregolari in fatto di sicurezza e lavoratori in nero: maxi multe e lavori fermi

La ricostruzione post-simisca sta andando avanti nella Valnerina terremotata ancora non a spasso spedito. Mancano i fondi, la burocrazia è pesante ma decine di cantieri pubblici e privati hanno preso il via. Per evitare drammi sul lavoro per via di una mancata applicazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri della ricostruzione, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Perugia e del personale dell’Ispettorato del Lavoro stanno svolgendo una serie di controlli di routine: due cantieri in Valnerina sono risultati irregolari su sicurezza e lavoratori in nero. I carabinieri hanno denunciato i titolari delle imprese ed hanno elevato multe per 10mila euro. Immediata la sospensione dei cantieri.