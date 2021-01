Appalti su pasti e trasporti post-terremoto a Norcia: avvisi di garanzia ad Alemanno e al consigliere regionale Bianconi

Ancora una inchiesta sulla gestione post-sismica scuote Norcia e l'Umbria. E stavolta non si limita al palazzo comunale della città di San Benedetto, ma arriva seppur indirettamente sui banchi del consiglio regionale dell'Umbria dove siede l'ex candidato di Pd e 5Stelle Vincenzo Bianconi, imprenditore nursino. I reati ipotizzati dalla Procura di Spoleto sono "abuso d'ufficio e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente". Il contesto dove sarebbero stati commessi è relativo agli affidamenti dei servizi di erogazione dei pasti ai terremotati e di trasporto pubblico scolastico. La decisione su chi affidare il servizio è stata presa dal sindaco Nicola Alemanno che ha ricevuto un avviso di garanzia. Stessa "posta" per l'esponente del centrosinistra Vincenzo Bianconi, ma in qualità di rappresentante della società affidataria dei vari servizi e non di politico regionale.

Nell'elenco della procura figurano altri sei avvisi di garanzia notificati a funzionari e amministratori della società Sporting Hotel Salicone della famiglia Bianconi. Il consigliere regionale tramite i social ha confermato l'avviso di garanzia da parte della Procura di Spoleto: "Io e la mia famiglia siamo sereni per quanto riguarda il nostro operato". "Abbiamo partecipato - ha cocluso Bianconi - a quei bandi pubblici con una doppia finalità: fornire un servizio ai nostri concittadini in difficoltà, tentare di far lavorare più persone possibile al fine di scongiurare lo spopolamento. La nostra Comunità tutta e la nostra azienda, come la maggior parte nel nostro territorio, stanno pagando un prezzo altissimo a causa di questo terremoto e, a denti stretti, stiamo cercando di non mollare nell'assoluto rispetto delle norme vigenti".