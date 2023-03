IL GIORNO di San Benedetto | Dal Portogallo torna a Norcia la fiaccolata della Pace. "Prossima tappa: in Ucraina"

La Fiaccola della speranza e della pace di San Benedetto è tornata ieri sera a Norcia, nel giorno del Santo Patrono d'Europa, dopo il lungo giro fino in Portogallo, la prima tappa per il ritorno a Cassino. Il Priore Padre Benedetto Nivakoff e i Monaci hanno ieri sera portato la fiaccolata a Norcia, in Piazza San Benedetto, dove ad attenderla oltre ai tanti fedeli, istituzioni rappresentanti del Paese e dell'Unione Europea: il Sindaco Nicola Alemanno, l’Arcivescovo di Spoleto-Norcia S.E. Mons. Renato Boccardo, il dott. Riccardo Guariglia Segretario Generale del Ministero per gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’ Assessore Regionale Enrico Melasecche, il Capo della Sezione Consolare dell’ Ambasciata di Portogallo in Italia Bernardino Azevedo, l’Europarlamentare Beatrice Covassi, già Capo della Rappresentanza Italiana della Commissione Europea. Nonostante la pioggia e il tempo comunque costantemente minaccioso, la piazza era comunque gremita, segno di devozioni dei nursini alla figura del Patrono della Città e d’Europa.

La fiaccola ha fatto ingresso in città da Porta Romana fino ad arrivare in Piazza, al cospetto della statua del Santo Patrono, accompagnata dagli atleti delle associazioni sportive nursine, per lo più bambini e giovanissimi.

“E’ sempre un’emozione grande ritrovarsi qui al cospetto del nostro Santo Patrono e rendergli omaggio in questo occasione che rappresenta un giorno importante in particolare per ogni nursino” ha detto il sindaco Alemanno. “Da suoi concittadini, con umiltà e dedizione, sentiamo forte la responsabilità di essere promulgatori dei valori etici, culturali e morali che oltre 1500 anni fa San Benedetto ha posto per la sua vita, e che poi sono diventati faro per le comunità monastiche e quelle solide radici di cui il Vecchio Continente sente la necessità. Oggi più che mai – prosegue - abbiamo bisogno di gesti e di iniziative come queste che, nella loro semplicità, possono contribuire a farci sentire appartenenti ad un’unica bandiera, con valori comuni e condivisi. La luce di Benedetto indica questa via”.

PROSSIMA DESTINAZIONE - “Grazie per questa iniziativa di diplomazia spirituale che si sta propagando in Europa, un messaggio etico e spirituale meraviglioso, racchiuso nel simbolo della fiaccola, che abbiamo sposato a pieno a Madrid lo scorso anno accogliendovi” ha detto Guariglia, portando il saluto del Ministro Antonio Tajani “Tutti siamo impegnati per perseguire la pace, la stabilità dei Paesi e il rispetto del diritto internazionale, a tal proposito desidero da questa piazza reiterare quanto già auspicato: sarebbe bellissimo poter vedere arrivare quanto prima la Fiaccola di San Benedetto Pro Pace in Ucraina”.

LA PRESIDENTE TESEI - “Norcia oggi celebra il suo Patrono, San Benedetto, la cui regola cardine, “Ora et Labora” - ha afferma la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei - è alla base del fare della Comunità nursina che ha dimostrato, e continua a dimostrare, quella straordinaria capacità di mettere insieme spirito e forza interiore con il pragmatismo di rimboccarsi le maniche e affrontare i problemi. Una Comunità duramente colpita che non si è mai abbattuta davanti alle avversità, ma con orgoglio e determinazione ha saputo rialzarsi”.

“Per San Gregorio Magno, San Benedetto – ha concluso - è “un astro luminoso” in un’epoca, quella tra il V e il VI secolo dopo Cristo, segnata da conflitti e da una profonda crisi di valori. E proprio in questa Europa, di cui il monaco nursino è Patrono, la sua parola, i suoi insegnamenti, ci devono far riflettere su quanto sta accadendo a poca distanza da noi, dandoci quella capacità benedettina di ascolto da tradurre poi in azione concreta. Una azione – conclude la Presidente - che, a oltre 400 giorni dall’inizio dell’invasione in Ucraina, sia in grado di mettere fine al conflitto e di far ardere e risplendere la Fiaccola Pro pace et Europa Una”.