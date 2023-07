Non vuole pagare il biglietto per la figlia e blocca il treno. È successo a Foligno. La polizia ferroviaria ha denunciato una 33enne, nordafricana, con precedenti di polizia ma regolare sul territorio nazionale, per interruzione di pubblico servizio.

Alla fine i poliziotti hanno spiegato alla donna che la normativa prevede un pagamento in misura ridotta per i minori, convincendola a pagare il prezzo del biglietto.