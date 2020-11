Non vuole mettersi la mascherina all'interno di un bar: scoppia la lite, spintoni agli agenti

Lite in un bar a Perugia perchè non ha voluto indossare in maniera corretta la mascherina. Protagoniste due donne: una 30enne rumena anti-mascherina e una cliente che aveva chiesto cortesemente il rispetto delle regole anti-contagio. La prima a tale richiesta è impazzita: minacce, spinte e insulti. Una situazione difficile tanto è vero che è stato necessario l'intervento della Polizia. All’arrivo degli agenti, la donna non si è calmata anzi ha minacciato e spintonato anche loro. Alla fine la romena è stata denunciata per minacce gravi e resistenza e sanzionata per inottemperanza all’obbligo di indossare la mascherina, in quanto la stessa, anche in presenza degli operatori, non ha voluto indossarla correttamente.