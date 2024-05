Non registra le cucciolate e non versa i soldi delle iscrizioni all'anagrafe canina: condannato dirigente sanitario

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale ha chiesto la condanna per danno erariale di un dirigente del settore sanità animale dell’Azienda Usl Umbria 2 per la responsabilità “amministrativa a titolo di colpa grave in relazione al danno erariale cagionato alla predetta azienda a causa della cattiva gestione dell’anagrafe canina regionale, per il mancato pagamento di tariffe di iscrizione animali, tardive registrazioni di cessione e omesse denunce di cucciolate” per un ammanco nelle entrate del servizio pubblico per 9.220 euro.

Il dirigente ha chiesto di poter usufruire del rito abbreviato per la definizione delle causa mediante il pagamento di 2.900 euro “a tacitazione delle ragioni dell’erario”, con una somma “corrispondente a circa il 31% dell’importo” in citazione.

A seguito del parere favorevole della Procura, i giudici contabili hanno accolto l’istanza e verificato il versamento della somma, dichiarato definito il giudizio di responsabilità e condannato il dirigente al pagamento delle spese processuali.