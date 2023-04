Perugia, da dieci anni non paga per il mantenimento dei figli: processato

Da dieci anni non paga il mantenimento dei figli. Sotto processo un napoletano di 49 anni accusato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, difeso dall’avvocato Francesco Cinque.

L’imputato è accusato di essersi, “serbando una condotta contraria all’ordine e alla moralità della famiglia”, sottratto “agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà genitoriale, faceva mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori”, di 15 e 11 anni, “omettendo di versare la somma mensile di 400 euro dovuta per il loro sostentamento, oltre alla spese straordinarie nella misura del 50%, così come stabilito dal Tribunale civile di Perugia” nella sentenza di divorzio.

L’uomo è accusato di aver attuato tali comportamenti dal febbraio del 2014 e di non aver rispettato le decisioni del giudice civile del 2013. Il procedimento penale, invece, è iniziato nel 2018, ma a tutt’oggi non risulta che abbia ottemperato all’obbligo di mantenimento, come raccontato dai testimoni oggi in aula.