Non versa per un anno i contributi Inps dei dipendenti: imprenditore a processo

Non versa i contributi previdenziali dei dipendenti e finisce sotto processo.

Un imprenditore, difeso dall’avvocato Camillo Carini, è finito davanti al giudice per rispondere della violazione della legge del 1983 in materia previdenziale per non aver corrisposto all’Inps le quote per la pensione dei lavoratori nell’arco di un anno interno, dal 16 gennaio al 16 dicembre del 2018.

Secondo la Procura di Perugia l’imprenditore, benché fosse titolare di posizione Inps, avrebbe “omesso di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali relative ai lavoratori occupati per un importo superiore nell’anno a 10mila euro”, in quanto “nello specifico non versava gli importi dovuti per un ammontare complessivo di 18.438,10 euro”.

L’imputato era stato raggiunto da un decreto penale di condanna, opposto dalla difesa e sfociato in un procedimento davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia.