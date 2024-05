Non versa il mantenimento per i figli minori per anni: padre condannato

Era accusato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, prima e dopo la separazione, perché non versava il mantenimento per i figli minori.

L’imputato, difeso dall’avvocato Francesco Cinque, era accusato di “reitetato inadempimento dell’obbligo di mantenimento” dei due figli così come imposto dal “Tribunale civile di Perugia con sentenza … nella misura di 300 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie”.

Per l’accusa l’imputato “ometteva di versare l’importo dovuto e, per l’effetto faceva mancare” ai figli “i mezzi di sussistenza” in un periodo compreso tra il febbraio del 2012 e il gennaio del 2019.

Il giudice ha assolto l’uomo dal primo capo d’imputazione, mentre lo ha condannato a 2 mesi e 10 giorni, con pena sospesa, per la seconda accusa. La difesa ha già annunciato appello.