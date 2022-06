"Non venire a prendere il bimbo, ha la febbre": era una scusa? Madre sotto processo perché non fa vedere il figlio all'ex

L’ex marito al telefono: “Passo a prendere mio figlio tra poco”. La risposta dell’ex moglie: “meglio di no, ha un po’ di febbre”.

Un’altra volta era stanco, oppure aveva la tosse, era accaldato, non era a casa in quel momento. Secondo l’ex marito e padre del bambino, si sarebbe trattato di scuse architettate dalla ex moglie, e madre del piccolo, per non farglielo vedere nei giorni e negli orari stabiliti dal giudice in sentenza.

Un comportamento ripetuto nel tempo che ha portato l’uomo, assistito dall’avvocato Ermes Farinazzo, a sporgere denuncia per mancata ottemperanza agli ordini del giudice.

La donna, difesa dall’avvocato Luigi Costa, è finita davanti al giudice per rispondere, appunto, di queste accuse, per non aver permesso o facilitato gli incontri del bambino con il padre.

Nel corso dell’udienza di oggi è stato sentito uno dei testimoni chiamato a ricostruire la vicenda.

Secondo il racconto dell’uomo in altre occasioni la donna, tenendo il figlio in braccio, avrebbe usato parole e gesti per convincere il bimbo a non andare con il padre.

In un’altra occasione avrebbe chiamato le forze dell’ordine per andare a riprendere il figlio quando era con il padre. Utilizzando la registrazione di una telefonata, avrebbe tentato di far credere che il piccolo era stanco di stare con il genitore e di voler tornare con la madre.

Il giudice ha rinviato l’udienza a gennaio del 2023 per sentire gli ultimi testi e fissato per la discussione a marzo dell’anno prossimo.