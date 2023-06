"Ho fatto vedere casa al cliente, mi spetta la provvigione anche se non ha comperato", ma il giudice dice di "no"

“Ho fatto vedere la casa la cliente, anche se non l’ha comperata ho diritto al pagamento della percentuale dell’affare”.

Il mediatore immobiliare che non vende la casa non ha diritto alla provvigione “quando l’incarico di vendere un immobile conferito da una delle parti non sia stato rinnovato e, anzi, sia stato affidato a un altro mediatore”.

Lo ha stabilito la Corte d’appello di Perugia confermando la sentenza di primo grado “nella parte in cui era stata rigettata la domanda di condanna al pagamento della provvigione per l’intermediazione nell’ambito di una compravendita immobiliare, sulla base della circostanza che il solo fatto di aver consentito all’acquirente di visitare l’immobile non è sufficiente a dimostrare il nesso di causalità tra mediazione e conclusione dell’affare e sulla scorta del fatto che l’incarico di agevolare la compravendita era stato affidato a un’altra agenzia immobiliare”.