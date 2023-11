Non tiene i figli con sé neanche nei giorni stabiliti dal giudice: padre sotto processo

Non tiene i figli con sé nei giorni stabiliti dagli accordi di separazione e non versa un euro per le spese di mantenimento della prole.

Un albanese di 37 anni, difeso dall’avvocato Giorgia Ricci, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia “perché si sottraeva agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale” così come stabilito dalla sentenza di separazione “disinteressandosi completamente dei figli minori ed omettendo di tenerli con sé nei giorni stabiliti; inoltre faceva mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori … non versando la somma prevista a titolo di mantenimento degli stessi e comunque non ottemperava alle disposizioni del provvedimento di omologa della separazione”.

I fatti contestati sono avvenuti da novembre del 2017 e perdurano anche nel corso del processo.