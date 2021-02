Non soldi ma punti da devolvere a fin di bene. L’Associazione Nova Elce lancia tre iniziative solidali

L’iniziativa fa capo a Gala (vedi in www.galasupermercati.it ), per la Campagna – attiva fino al 20 febbraio – “Converti i tuoi punti in un gesto solidale” a favore delle Onlus aderenti

Non soldi, ma punti da devolvere a fin di bene. L’Associazione Nova Elce invita i propri iscritti ad aderire a ben tre iniziative solidali. Nel rispetto della donna, della natura, e per sovvenire alle esigenze delle persone colpite dalla crisi. La prima riguarda il Banco Alimentare al quale, con 100 punti, si consente di distribuire ben 14 pasti alle famiglie in difficoltà.

Con altrettanti bollini si può aiutare “Libera... mente donna. Umbria” a sostenere le attività di accoglienza, sostegno e ospitalità che quell’Associazione dedica alle vittime della violenza di genere. Non va dimenticata la circostanza per la quale una donna su tre è vittima di violenza. Percentuale vergognosa e indegna di un Paese che voglia rivendicare la qualifica di “civile”. Infine, versando 100 punti a favore della Campagna di Legambiente, “Save the queen” (in cui la regina di cui si parla è quella della società delle api), si può contribuire all’acquisto di nuove arnie da donare ad apicoltori locali, di Umbria Toscana e Marche, per prendersi cura di questi meravigliosi animali, così importanti per la salvaguardia dell’ambiente naturale e della biodiversità.

In pratica, si può scegliere chi si vuol sostenere. Considerando che con 100 punti si attiva la donazione di 1 euro, per materiali e servizi a favore delle predette Associazioni. L’iniziativa fa capo a Gala (vedi in www.galasupermercati.it ), per la Campagna – attiva fino al 20 febbraio – “Converti i tuoi punti in un gesto solidale” a favore delle Onlus aderenti. Un gesto che non costa nulla e che chiunque può permettersi, senza tirar fuori dal borsellino nemmeno uno spicciolo. Che si aspetta a farlo?