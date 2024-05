Minorenne guida come un pazzo in via Trasimeno ovest: denunciato e maxi multa

Un minorenne è stato fermato dopo un inseguimento, in via Trasimeno ovest, alla guida di un'automobile. Un 27enne greco è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e per essersi rifiutato di sottoporsi ai controlli con l'alcoltest. I due sono stati fermati nell’ambito dei controlli della campagna di servizi speciali per il contrasto alla guida in stato di ebrezza ed alterazione per uso di sostanze stupefacenti la Sezione Polizia Stradale di Perugia, su impulso del Servizio Polizia Stradale ha intensificato a Perugia i controlli sugli utenti della strada.

L’attività ha visto impiegate le pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Perugia, coadiuvate dall’Ufficio Sanitario mobile della Questura, sul quale era presente un medico e personale infermieristico della Polizia di Stato per eseguire sul posto il test preliminare per la rilevazione dell’assunzione di droghe.

Nel corso dei controlli via Corcianese, nel territorio del Comune di Perugia, gli agenti hanno intimare l’alt ad un veicolo sospetto; il conducente, però, anziché fermarsi, ha accelerato repentinamente dandosi a precipitosa fuga.

Dopo un breve inseguimento, i poliziotti hanno fermato l’uomo – un cittadino greco, classe 1997 – che, fin da subito, ha mostrato chiari sintomi di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche.

Il 27enne è stato quindi sottoposto ad alcoltest tramite precursore che ha dato esito positivo. Invitato a sottoporsi anche al test finalizzato a verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, il giovane si è rifiutato.

Per questo motivo, terminati le attività di rito, il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con contestuale ritiro della patente di guida.

Sempre nell’ambito dei controlli, un altro conducente è stato fermato dalla Volante in strada Trasimeno Ovest.

Anche in questo caso, l’auto, che procedeva ad alta velocità, ha evitato l’alt proseguendo la propria marcia e tentando di eludere il controllo.

Il conducente, raggiunto e fermato poco dopo, è risultato essere un minore, albanese, classe 2007.

Nei suoi confronti, attese le numerose violazioni al Codice della Strada, sono state contestate sanzioni amministrative per un valore complessivo di 5.100 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo.

Tale tipologia di controlli verranno ripetuti anche nei mesi di aprile e maggio, secondo un calendario stilato dal Coordinamento Sanitario per le Regioni Toscana – Umbria – Marche della Polizia di Stato.