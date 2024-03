Non sapeva del processo per via del fax rotto dell'avvocato: condannato

Aveva l’avvocato di fiducia, ma tutte le notifiche sarebbero state fatte via fax, e dopo 9 udienze con nove difensori d’ufficio diversi è arrivata ugualmente la condanna.

L’uomo, un 50enne perugino, ha presentato ricorso in Cassazione contro la condanna inflittagli dal Tribunale di Perugia e confermata dalla Corte d’appello, sostenendo di aver nominato un difensore di fiducia in corso di indagini, ma di non aver “avuto effettiva conoscenza della celebrazione del giudizio, stante la constatata inidoneità del servizio fax utilizzato dal difensore di fiducia e nonostante la celebrazione di 9 udienze con nove difensori di ufficio diversi” e che “non poteva, pertanto, ritenersi una ignoranza colpevole del ricorrente, né poteva ritenersi operante una presunzione di conoscenza”.

Per la Cassazione iI ricorso è inammissibile perché in merito “alla inidoneità del fax a ricevere le notifiche, si deve ribadire che è onere del difensore, in attuazione del generale dovere di adempiere con diligenza il mandato difensivo, comunicare tempestivamente all'autorità giudiziaria eventuali cause che possano influire sulla regolarità della notifica a mezzo fax, funzionale alla corretta instaurazione del giudizio”.

Non esiste, pertanto, “alcuna nullità nel caso in cui la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata a mezzo fax, al difensore di fiducia domiciliatario non si perfezioni in ragione del malfunzionamento del fax”. Quanto alla nomina di diversi difensori di ufficio, la Cassazione ha confermato che “l'irrituale sostituzione del difensore d'ufficio originariamente nominato”, senza che ricorrano condizioni specifiche (non presenti in questo caso) si “determina la nullità degli atti successivi solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa”. Nel caso analizzato non “vi sarebbe stata la suddetta lesione”.

A fronte di tali considerazioni, “non sussistendo il requisito della ignoranza ‘incolpevole’ del procedimento ma risultando, al contrario che è stato il ricorrente a non adempiere agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell'esistenza del processo”, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3mila euro alla Cassa delle ammende.