Foglio di via le impone di lasciare Perugia, ma non dispone il rientro nel comune di residenza: assolta

Non rispetta il foglio di via emesso dal questore di Perugia e finisce sotto processo, ma in tribunale viene assolto perché il provvedimento era illegittimo.

L’imputata, una donna di 28 anni difesa dall’avvocato Marco Geremia, era stata fermata a Perugia per un controllo e era poi stata raggiunta da un foglio di via, “con divieto di fare ritorno nel comune di Perugia per un periodo di tre anni”. Questi fatti erano avvenuti tra il 21 dicembre del 2016, giorno del controllo, e il 4 gennaio del 2017, quando le era stato notificato il foglio di via.

Il 20 dicembre del 2017, cioè un anno dopo il primo controllo, la donna veniva trovata a Perugia, “in violazione del provvedimento del questore”. E per questo veniva denunciata e finiva sotto processo.

In tribunale, al termine del procedimento, però, la donna è stata assolta perché la Questura ha solo stabilito il divieto di fare ritorno nel comune di Perugia e non ha prescritto anche il ritorno presso il Comune di residenza.