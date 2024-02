Non presenta domanda per misure alternative dopo la condanna: preso e portato in carcere

Condannato per aver violato le norme sull'immigrazione, non presenta richiesta di misure alternative per scontare la pena e finisce in carcere. Gli agenti della Polizia locale di Perugia ha eseguito un provvedimento di carcerazione emesso dall'Ufficio esecuzioni penali della Procura di Perugia nei confronti di un marocchino di 54 anni domiciliato nella provincia di Perugia e condannato nell'anno 2014 per violazione alle disposizioni di cui al testo unico sull'immigrazione.

L'esecuzione della pena era stata sospesa trattandosi di condanna alla reclusione per un periodo di tempo inferiore ai quattro anni e per reati "non ostativi", cioè quelli per i quali non si possono richiedere misure alternative alla detenzione in carcere. Il condannato, però, non ha presentato nei termini di legge le istanze di misure alternative alla detenzione e quindi è scattato l'ordine di carcerazione.

In un primo momento l'uomo si è reso irreperibile, ma durante ordinari controlli del territorio da parte del personale della Polizia locale di Perugia l'uomo è stato fermato e identificato in via della Pallotta, poi portato in carcere a Capanne.