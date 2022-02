Si aggira tra bancarelle e turisti, ma gli era vietato ritornare in città: denunciato

La Squadra Volante del Commissariato di Assisi ha rintracciato, grazie anche all’ausilio dei militari impiegati nell’operazione Strade Sicure, un 47enne di origine macedone in piazza della Porziuncola.

L’uomo, residente a Perugia e con numerosi precedenti di polizia, nel corso del tempo è stato destinatario di numerosi ordini di allontanamento dall’area del centro di Santa Maria di Angeli che sono stati emessi dalle forze di polizia.

Fermato in evidente violazione del provvedimento, è stato condotto in Commissariato per la denuncia.