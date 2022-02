Investito in bici mentre svolge lavori di pubblica utilità: rischia una condanna se non finisce le ore di servizio

Rischia una condanna perché non ha completato il percorso di recupero con i lavori socialmente utili, ma ha una giustificazione: è stato messo sotto mentre andava in bici e ancora non si può muovere.

L’uomo, difeso dall’avvocato Salvatore Adorisio, è finito sotto processo perché durante un controllo delle forze dell’ordine era stato trovato in possesso di un coltello di genere proibito, portato fuori di casa senza motivo.

Per evitare la condanna, quindi, aveva scelto di usufruire della messa alla prova, andando a svolgere lavori di pubblica utilità presso una delle strutture che hanno sottoscritto i protocolli con il Tribunale di Perugia.

Lavori che l’imputato aveva iniziato a svolgere, ma che ha dovuto interrompere in quanto è stato vittima di un incidente mentre andava, appunto, al lavoro in bicicletta. L’uomo ha riportato lesione che gli hanno impedito di portare a termine il monte ore di lavori di pubblica utilità.

Il giudice, nel corso dell’udienza che doveva sancire il corretto svolgimento del servizio e chiudere il procedimento, ha dovuto prendere atto dell’impedimento e concedere una dilazione all’imputato: appena potrà, dovrà terminare le ore di lavoro, altrimenti niente sospensione e cancellazione della pena.