Non si ferma allo stop e si scontra con un motociclista: automobilista a processo per lesioni

Non si ferma allo stop, investe un motociclista e finisce sotto processo per lesioni personali e violazione al codice della strada.

L’imputato, difeso dall’avvocato Francesco Gagliardi, è accusato di avere “alla guida della sua auto omesso di arrestarsi al segnale di stop che regolamenta l’immissione dei mezzi dalla via degli Artigiani in Caste D’Alfio” e di no aver concesso “la dovuta precedenza alla motocicletta che procedeva lungo quest’ultima”. A seguito dell’impatto fra i mezzi i motociclista “cadeva in terra procurandosi la frattura esposta della tibia e del perone dell’acetabolo destro e del V metacarpo della mano destra con prognosi di 60 giorni”.

L’incidente è avvenuto a Gubbio il 7 agosto del 2021.