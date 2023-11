"Evasione? Ero al battesimo di mia figlia, autorizzato dal giudice": assolto

Era evaso dagli arresti domiciliari ed era finito sotto processo, ma un documento sparito e poi ricomparso lo salva: il giudice lo aveva autorizzato a partecipare al battesimo della figlia, per questo non era stato trovato in casa durante il controllo.

La Corte d’appello di Perugia ha accolto la domanda di revisione del processo fondata sulla documentazione che il giudice di primo grado non ha esaminata. L’imputato aveva proposto istanza di revisione della sentenza di condanna per il reato di evasione in quanto dalla documentazione allegata e mai prodotta nel corso del giudizio celebrato, l’uomo, “ristretto agli arresti domiciliari, era stato autorizzato ad allontanarsi dal luogo di restrizione dal giudice per le indagini preliminari per partecipare al battesimo della figlia”.

Sulla base di quella autorizzazione “non sussisteva il presupposto di legge in forza del quale l’imputato avrebbe dovuto trovarsi in casa, visto che era stato autorizzato ad allontanarsene.

Una prova rilevante ai fini della proposta istanza di revisione della sentenza di condanna."Ec