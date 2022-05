"Non è giusto, il coimputato ha preso meno di me", spacciatore chiede la revisione della condanna patteggiata

“Eravamo soci, sempre insieme a spacciare, non è giusto che abbia preso meno di me”. Con questa singolare richiesta un uomo di 43 anni, condannato per spaccio a 4 anni di reclusione e 18mila euro di multa, ha chiesto alla Cassazione la riforma della sentenza a seguito di patteggiamento davanti al giudice per l’udienza preliminare di Perugia.

L'imputato ha fatto ricorso per Cassazione “deducendo un vizio di motivazione in relazione alla disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al coimputato”. I giudici di ultima istanza, però, hanno rigettato per inammissibilità il ricorso in quanto si tratta di una sentenza intervenuta in seguito alle modifiche di legge che limita il ricorso per Cassazione “avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»)”.

Da Roma fanno anche presente che “in tema di ‘patteggiamento in appello’ … è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata”.

A questo principio non si deroga neanche di fronte alla “doglianza sul trattamento sanzionatorio derivante da presunta disparità di trattamento rispetto ad un coimputato”.

Oltre alla conferma della condanna, quindi, l’imputato dovrà anche pagare 4mila euro alla Cassa delle ammende.