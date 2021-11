Nomine & Poltrone | Ospedale di Perugia, scelti i vertici di Ematologia e Trapianto e della Clinica Ostetrica e Ginecologica

L'Ospedale di Perugia oltre che salutare i luminari Gian Carlo Di Renzo, Brunangelo Falini e Antonio Rulli, in pensione dal 31 ottobre scorso, ha comunicato i nuovi sostituti che dovranno portare avanti importanti strutture sanitarie. Ecco i nomi: per dirigere la struttura di Ematologia e Trapianto midollo osseo, è stata individuata la professoressa Cristina Mecucci, responsabile della struttura semplice di Genetica e Genomica dei Tumori, del Laboratorio di Citogenetica e Medicina Molecolare, professore ordinario di Ematologia e membro di numerose società scientifiche italiane e internazionali.

L’incarico di direttore f.f. di Clinica Ostetrica e Ginecologica è stato affidato al professore Sandro Gerli, ginecologo chirurgo dell’Azienda Ospedaliera e professore associato di Ginecologia e Ostetricia all’Università di Perugia, presidente del corso di Laurea in Ostetricia e responsabile del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita, centro di riferimento della Regione Umbria per la diagnosi ed il trattamento dell’infertilità di coppia. A breve, verrà conferito l’incarico di direttore facente funzioni anche per la struttura complessa di Chirurgia Generale e Oncologica.