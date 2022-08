Nomine & Poltrone | Azienda Ospedaliera, si cambia ancora: da Trento arriva la nuova direttrice amministrativa

Nuovo nomina pesante per la sanità perugina: dal Trentino arriva la dottoressa Rosa Magnoni a cui il Direttore generale Giuseppe De Filippis ha conferito la nomina di Direttore amministrativo dell'Ospedale di Perugia. La dottoressa Magnoni prende il posto di Cristina Clementi che passa invece al servizio segreteria di Giunta con ruolo dirigenziale. Rosa Magnoni, originaria di Trento, 56 anni, si è laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Pavia ed è esperta di gestione del personale e management. Nel corso della sua carriera, Magnoni ha diretto il Servizio Gestione risorse umane presso l’Azienda Provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento. Dal 2017 al 2020 ha ricoperto l’incarico di Direttore amministrativo presso la stessa azienda per poi dirigere il Dipartimento amministrativo ospedaliero territoriale. Il Direttore De Filippis, nell’augurare buon lavoro alla dottoressa Clementi per il nuovo incarico, ha espresso piena fiducia alla dottoressa Magnoni dato che "garantirà stabilità e continuità nelle progettualità aziendali già avviate”.