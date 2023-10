Dalle Marche a Perugia per rilanciare la sanità, il super manager Nardella alla guida dell'Usl Umbria 1

Dalle Marche all'Umbria per dirigere e dare una svolta alla sanità umbra, in particolare quella di gran parte della Provincia di Perugia. E' entrato in servizio oggi il dottor Nicola Nardella, ufficialmente alla guida dell'Usl Umbria 1 ricoprendo il ruolo di nuovo direttore generale. Nardella è docente universitario di Organizzazione sanitaria e Igiene generale e applicata presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Politecnica delle Marche, Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.

Da tutti è riconosciuto come un super manager in fatto di gestione della macchina sanitaria. Infatti è stato relatore di oltre 50 presentazioni tecnico scientifiche in materia di organizzazione, programmazione e pianificazione sanitaria, tutela della salute dei lavoratori e rischio clinico; ha svolto oltre 150 corsi di formazione tecnico scientifica specifica nazionali e internazionali in diversi dei quali è stato relatore. È autore di oltre 30 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali Il suo incarico, che è stato deliberato dalla Giunta della Regione Umbria (atto n. 1000) lo scorso 27 novembre, scade il 30 settembre 2026.

CURRICULUM- È stato direttore medico dell’Unità operativa complessa organizzazione dei servizi sanitari base dell’Azienda sanitaria territoriale Pesaro Urbino, precedentemente è stato direttore medico dell’Unità operativa complessa per la gestione del rischio clinico e la sicurezza dei dipendenti presso l’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord. Dal 2011 al 2015 è stato direttore medico dell’Unità operativa complessa della direzione medica di Presidio ospedaliero presso la stessa Azienda ospedaliera.

È membro scientifico della Società Italiana di Igiene (SItI) e della Società Europea di Sanità Pubblica (Eupha). È stato nominato dal Presidente della Repubblica Italiana, per meriti legata alla professione medica su proposta della Presidenza del Consiglio, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e successivamente Ufficiale al merito della Repubblica Italiana.